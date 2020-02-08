Путин дал оружие бомжам: Невзоров назвал главного виновного в катастрофе с МН17

В деле о трагедии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17 следователям в Нидерландах удалось предъявить первые обвинения, в том числе бывшему "министру обороны ДНР" террористу Игорю Гиркину.
Об этом в в эфире радио "Эхо Москвы" рассказал российский журналист и публицист Александр Невзоров. Он считает, что главным ответчиком со стороны России будет именно Гиркин.
"Я понимаю, что у кремлевских создателей "ДНР" бездна разума. Набрать бомжей, уголовников, реконструкторов, назначить их президентами, министрами обороны, дать им серьезное оружие – и думать, что не произойдет непоправимого", – сказал журналист.
Александр Невзоров
Собеседник
Невзоров отметил, что все ожидаемо "допрыгались" и теперь предстанут перед судом.
"Нидерландцы...миллиметрик за миллиметриком распутывали эту трагедию над Донбассом, когда был сбит самолет. И в общем все ожидаемо допрыгались. Почему-то была иллюзия, что эта минута никогда не наступит, что никогда правда во всей ее детальной и документальной полноте не будет предъявлена", – отметил он.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Генеральной прокуратуре Нидерландов идет процесс по уведомлению о вызове в суд четырех подозреваемых по делу о трагедии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.