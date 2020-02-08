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9 февраля • обновлено в 02:56
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Путин дал оружие бомжам: Невзоров назвал главного виновного в катастрофе с МН17

22.9т
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В деле о трагедии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17 следователям в Нидерландах удалось предъявить первые обвинения, в том числе бывшему "министру обороны ДНР" террористу Игорю Гиркину.

Об этом в в эфире радио "Эхо Москвы" рассказал российский журналист и публицист Александр Невзоров. Он считает, что главным ответчиком со стороны России будет именно Гиркин.

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"Я понимаю, что у кремлевских создателей "ДНР" бездна разума. Набрать бомжей, уголовников, реконструкторов, назначить их президентами, министрами обороны, дать им серьезное оружие – и думать, что не произойдет непоправимого", – сказал журналист.

Александр Невзоров

Александр Невзоров

Собеседник

Невзоров отметил, что все ожидаемо "допрыгались" и теперь предстанут перед судом.

"Нидерландцы...миллиметрик за миллиметриком распутывали эту трагедию над Донбассом, когда был сбит самолет. И в общем все ожидаемо допрыгались. Почему-то была иллюзия, что эта минута никогда не наступит, что никогда правда во всей ее детальной и документальной полноте не будет предъявлена", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Генеральной прокуратуре Нидерландов идет процесс по уведомлению о вызове в суд четырех подозреваемых по делу о трагедии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Александр Невзоров
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Кор Павел
Кор Павел
Опять этот гнус невзоров. Пик его популярности давно рухнул и он всеми правда и неправдами вернуть славу назад. Чопорное чмо, озрененый конолюбитель
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Вообще-то Гиркина Турчинов нанимал и вооружал . но кому это интересно.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Гиркину легче отсидеть в курортных зонах Голландии,чем пробздеть в Рассеи,ожидая братьев башаровых с 'новичком".
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