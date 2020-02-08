Путин дал оружие бомжам: Невзоров назвал главного виновного в катастрофе с МН17

В деле о трагедии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17 следователям в Нидерландах удалось предъявить первые обвинения, в том числе бывшему "министру обороны ДНР" террористу Игорю Гиркину.

Об этом в в эфире радио "Эхо Москвы" рассказал российский журналист и публицист Александр Невзоров. Он считает, что главным ответчиком со стороны России будет именно Гиркин.

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"Я понимаю, что у кремлевских создателей "ДНР" бездна разума. Набрать бомжей, уголовников, реконструкторов, назначить их президентами, министрами обороны, дать им серьезное оружие – и думать, что не произойдет непоправимого", – сказал журналист.

Александр Невзоров Собеседник

Невзоров отметил, что все ожидаемо "допрыгались" и теперь предстанут перед судом.

"Нидерландцы...миллиметрик за миллиметриком распутывали эту трагедию над Донбассом, когда был сбит самолет. И в общем все ожидаемо допрыгались. Почему-то была иллюзия, что эта минута никогда не наступит, что никогда правда во всей ее детальной и документальной полноте не будет предъявлена", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Генеральной прокуратуре Нидерландов идет процесс по уведомлению о вызове в суд четырех подозреваемых по делу о трагедии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17.

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