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Путин дал команду? В "ДНР" заговорили о тревожных изменениях с подачи Кремля

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Кремль, скорее всего, дал указание фейковым республикам на Донбассе взять курс на "независимость".

Такую вероятность допускает пророссийский Telegram-канал, поддерживающий террористов, WarGonzo. В качестве яркого показателя указывается тот факт, что недавно "МИД "ДНР" опубликовал свою новую внешнеполитическую стратегию, основные положения которой подчеркивают "независимый (в том числе и от России) статус".

"Взятый именно на независимость курс, наверняка, подсказан из Кремля, что свидетельствует об определенных геополитических планах Москвы", – сказано в сообщении.

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Путин дал команду? В "ДНР" заговорили о тревожных изменениях с подачи Кремля

Также упоминается, что на протяжении последних несколько недель по республикам "гуляет" информация о том, что в Ростовской области в экстренном порядке разворачиваются специальные центры, которые будут заниматься выдачей российских паспортов жителям Донбасса по упрощенной схеме.

Путин дал команду? В "ДНР" заговорили о тревожных изменениях с подачи Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник надеются на встречу с президентом России Владимиром Путиным на аннексированном полуострове Крым. Они якобы представят лидеру РФ предложения по Донбассу.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Sam Vik
Sam Vik
Какая от российского паспорта польза? Задницу подтирать?.
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