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10 ноября • обновлено в 10:20
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Путин бросил "ДНР"? Появились неоднозначные данные с Донбасса

2.1т Читать материал на украинском

Российские оккупанты внезапно прекратили отгрузку угля с Донбасса. Это может свидетельствовать либо о том, что президент России Владимир Путин решил бросить захваченные территории, либо о том, что его территориальные аппетиты в отношении Украины выросли.

Такое предположение озвучили на Telegram-канале "Вольнодумец". В сообщении отметили, что резкое прекращение разграбления шахт на востоке Украины подтвердил уже не один источник.

"Уже не один человек подтверждает факт прекращения отгрузки угля в "ДНР" и отправки в Российскую Федерацию. Путин решил оставить Донбасс? Или скоро российские танки станут по Днепру? Кремль явно готовит серьезную операцию", – пишут на канале.

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В частности, на станции Софьино-Бродская в Снежном Донецкой области скопилось около 400 вагонов с углем. По данным информаторов, после визита в ОРДЛО помощника президента России по Донбассу Владислава Суркова страна-агрессор не берет уголь. Как следствие, шахты, среди которых "Комсомолец Донбасса", копанки и обогатительные фабрики стоят.

"Люди увольняются. Вроде Сурков провел аудит. Недостача – 3 млрд рублей. Народ клянет афериста Пушилина, но побаивается выступать", – жалуются местные жители.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владислав Сурков Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ПУТИН - БОГ свидомых.... Только с его именем, у свидомых день начинается и заканчивается!!!!
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1
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Селюки, теперь будите донбасский уголь покупать у Абхазии ...
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Ще не вмерла,сиди ровно на фаллосе и не мычи.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Путин бросил Донбасс.... В который раз.
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1
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Он Алекс,оно нашло вчерашний фаллос,который вытащили в очередной раз с задницы какцапа.
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Он Алекс
Он Алекс
Чечеткин Иван, бутылку Кадырова ты нашло???будь готов в любой момент))))
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