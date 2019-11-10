Путин бросил "ДНР"? Появились неоднозначные данные с Донбасса

Российские оккупанты внезапно прекратили отгрузку угля с Донбасса. Это может свидетельствовать либо о том, что президент России Владимир Путин решил бросить захваченные территории, либо о том, что его территориальные аппетиты в отношении Украины выросли.

Такое предположение озвучили на Telegram-канале "Вольнодумец". В сообщении отметили, что резкое прекращение разграбления шахт на востоке Украины подтвердил уже не один источник.

"Уже не один человек подтверждает факт прекращения отгрузки угля в "ДНР" и отправки в Российскую Федерацию. Путин решил оставить Донбасс? Или скоро российские танки станут по Днепру? Кремль явно готовит серьезную операцию", – пишут на канале.

Террористы на Донбассе "Украина криминальная"

В частности, на станции Софьино-Бродская в Снежном Донецкой области скопилось около 400 вагонов с углем. По данным информаторов, после визита в ОРДЛО помощника президента России по Донбассу Владислава Суркова страна-агрессор не берет уголь. Как следствие, шахты, среди которых "Комсомолец Донбасса", копанки и обогатительные фабрики стоят.

"Люди увольняются. Вроде Сурков провел аудит. Недостача – 3 млрд рублей. Народ клянет афериста Пушилина, но побаивается выступать", – жалуются местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

донецкий блогер Денис Черкасов сообщил, что главарь "ДНР" Денис Пушилин в последние недели начал войну за влияние на Донбассе с "руководителем" "ЛНР" Леонидом Пасечником.

А блогер Фашик Донецкий рассказал, что Сурков во время последнего визита на Донбасс устроил истерику из-за "паспортизации" местного населения. По его словам, он "орал до хрипоты и получили по шапке все".

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