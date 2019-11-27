Пустыня без воды: оккупанты Путина признали катастрофу в Крыму

Российские оккупанты признали катастрофическую обстановку в Крыму.

Как передает "Медуза", это следует из предложения Министерства обороны РФ увеличить на 10% зарплаты контрактников, которые несут военную службу на аннексированном полуострове, а именно в районах Крайнего Севера.

Причиной такой инициативы назвали "ухудшение климатических условий и обострение экологической обстановки в местах дислокации воинских частей".

По мнению россиян, Крым нужно отнести к "пустынным и безводным местностям", поскольку с 2014 года, после оккупации, там наблюдается серьезная нехватка пресной воды.

Военные РФ в Крыму, иллюстрация Фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, накануне оккупанты забили тревогу из-за Крымского моста. Они усомнились в том, что объект достаточно безопасный. В связи с этим главарь Крыма Аксенов и руководителем Росгвардии лично отправились на осмотр моста.

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