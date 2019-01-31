''Пустое место!'' идеолог ''ДНР" обиделся на российских оккупантов

Идеолог "Донецкой народной республики" Андрей Пургин назвал отказ в выдаче паспорта "ДНР" политически мотивированным решением.

Об этом он заявил в интервью сепаратистскому каналу "Нейромир-ТВ" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Государство отрицает мое рождение, то, что я есть, то, что я существую. То есть я для него становлюсь пустым местом", — сказал пособник российских оккупантов.

Пургин также отметил, что больше шести тысячам человек отказали в выдаче документов без объяснения причин.

Андрей Пургин Скриншот видео

"Я подготовил документы в 2017 году вместе с женой, передал их в паспортный стол и терпеливо ждал паспорта, ждал больше года", - рассказал он.

По словам Пургина, все это время ему не давали письменный ответ об отказе. "И вот я и жена получили отказ в получении паспорта... С моей женой еще смешнее — с нее берут налоги, но в это же время отказывают в выдаче паспорта", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший "председатель народного совета" в незаконном формировании"ДНР" Пургин, которого отстранили в 2015 году, рассказал о коррупции в огромных масштабах в так называемой республике.

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