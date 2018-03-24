"Пустился во все тяжкие": террориста кастрировали на Донбассе

Террориста "ДНР" с позывным "Рыба" кастрировали в ходе бытовой ссоры.

Боевик при непонятных обстоятельствах покинул позиции подразделения, уехал к своей девушке и "пустился во все тяжкие", сообщают "Ведомости Донбасса".

По данным местного отделения "полиции", после распития спиртных напитков между "Рыбой" и девушкой вспыхнула бытовая ссора. Террорист нанес женщине несколько ударов по лицу и удалился в спальню. После этого она кастрировала боевика.

Поскольку в регионе уже более недели неблагоприятные погодные условия, включая снегопады и гололед, скорая помощь к "Рыбе" приехала только под утро. Сейчас террорист находится в больнице.

Как сообщал "Обозреватель", стало известно о смерти террориста "ДНР" из России.