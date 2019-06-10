Пустили воду: появились подробности катастрофы с химикатами под Киевом

В реке Рось в Белой Церкви, куда попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса, не обнаружили превышения концентрации токсических веществ, из-за чего водоснабжение в городе было возобновлено.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 10 июня.
"Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции", – сказано в сообщении.
Место аварии
Delo.ua
Химикаты, которые попали в реку
РБК-Украина
Отмечается, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" проведен анализ проб воды в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь.
"Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не обнаружено", – отметили в ГСЧС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Винницкой области 9 июня произошла авария – машина с тонной химически-опасного вещества "Нурал B" перевернулась в приток реки Рось.
9 июня в Белой Церкви на Киевщине выключили центральное водоснабжение из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось. Для жителей города обнародовали карту общественных колодцев, где можно набрать безопасную воду.
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