Пустили воду: появились подробности катастрофы с химикатами под Киевом

В реке Рось в Белой Церкви, куда попали химикаты из перевернувшегося микроавтобуса, не обнаружили превышения концентрации токсических веществ, из-за чего водоснабжение в городе было возобновлено.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 10 июня.

"Решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции", – сказано в сообщении.

Место аварии Delo.ua

Химикаты, которые попали в реку РБК-Украина

Отмечается, что государственным предприятием "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины" проведен анализ проб воды в местах питьевого водозабора г. Белая Церковь.

"Превышений нормативных концентраций, установленных ГОСТ 4808: 2007 "Источники централизованного питьевого водоснабжения", и экологических нормативов качества не обнаружено", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Винницкой области 9 июня произошла авария – машина с тонной химически-опасного вещества "Нурал B" перевернулась в приток реки Рось.

9 июня в Белой Церкви на Киевщине выключили центральное водоснабжение из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось. Для жителей города обнародовали карту общественных колодцев, где можно набрать безопасную воду.

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