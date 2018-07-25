Пусть гниют в тюрьмах: Москва отказалась от россиян в Украине

Российская сторона проигнорировала предложение Украины провести обмен пленными с участием граждан РФ и незаконно осужденных в России украинцев.

Об этом сообщила в своем Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко по итогам переговоров в Минске.

"Российская Федерация так и не дала ни одного ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на наших в российских тюрьмах. Ни устного, ни письменного. Что свидетельствует о том, что РФ ее граждане не нужны", - написала она.

По словам Геращенко, представители "Л/ДНР" заявили, что готовы вести переговоры по обмену пленными только с одним человеком, тем самым пытаясь изменить состав переговорной группы по заказу российских властей.

"Суверенное право Украины - определять своих переговорщиков, и конечно, ни Москва, ни ОБСЕ, ни тем более марионетки Кремля на это влиять не будут. И на самом деле ключевая проблема в другом: Кремль пока не готов отдавать ни украинцев, которые находится в тюрьмах РФ, ни украинцев на оккупированных Донбассе и в Крыму. Москва еще не составила цену, что требовать за это козырь, и планирует и дальше использовать вопрос заложников для торга, шантажа и в грязных политических играх", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля Украина потребовала от России освободить всех украинских политзаключенных в обмен на 23 россиян, которые попали в плен в Украине.