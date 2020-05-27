На странице в соцсети главаря "ДНР" Дениса Пушилина появилось извинение за обстрел террористами "республики" жилых кварталов на Донбассе.

Пост был опубликован в Twitter в среду, 27 мая. В тексте есть обещание Пушилина "взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами "ДНР".

"Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями", – сказано на Twitter-странице террориста.

Денис Пушилин

Позже он распространил сообщение в СМИ и других соцсетях, что его аккаунт в Twitter взломали.

"Противник распространяет компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки", – заявил главарь террористов.

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 20 мая Денис Пушилин привел войска псевдореспублики "ДНР" в боевую готовность после аналогичного заявления главаря "ЛНР" Леонида Пасечника.

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