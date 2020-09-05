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Пушилин приказал уничтожить позиции ВСУ на Донбассе: назвал дату и место удара

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
2,4 т.

  • Главарь террористов обвинил Украину в нарушении перемирия

  • По его словам, террористы нанесут удар 7 сентября

  • Пушилин также обратился к СММ ОБСЕ с "просьбой осуществить мониторинг данной операции"

Пушилин приказал уничтожить позиции ВСУ на Донбассе: назвал дату и место удара

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин.

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, обвинив ВСУ в нарушениях договоренностей. Он обвинял Украину в том, что якобы были вырыты траншеи, после заключения перемирия 22 июля этого года.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", – высказался террорист.

По словам Пушилина, он направит официальное уведомление о своем решении в Трехстороннюю контактную группу.

"Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня – Ред.) СЦКК. Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе", – отмечено в угрозе террориста.

Также Пушилин добавил, что обращается к СММ ОБСЕ с "просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время".

Пушилин приказал уничтожить позиции ВСУ на Донбассе: назвал дату и место удара

Пушилин приказал уничтожить позиции ВСУ на Донбассе: назвал дату и место удара Скриншот

Пушилин приказал уничтожить позиции ВСУ на Донбассе: назвал дату и место удара

Пушилин приказал уничтожить позиции ВСУ на Донбассе: назвал дату и место удара Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Командовании ООС ответили на угрозы Дениса Пушилина "уничтожить" позиции ВСУ.

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