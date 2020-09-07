Пушилин перенес атаку "ДНР" на ВСУ: озвучен новый ультиматум

Террористы "ДНР" решили перенести на 9 сентября операцию по уничтожению сооружений ВСУ под Горловкой Донецкой области.

Как сообщают подконтрольные "ДНР" СМИ, новую дату озвучил представитель "народной милиции" Эдуард Басурин.

"В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у поселка Шумы начиная с 5 сентября была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же, наоборот, на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки", – заявил Басурин.

По его словам, главарь "ДНР" Денис Пушилин принял решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10:00 9 сентября.

Басурин подчеркнул, что "украинская сторона все еще имеет возможность самостоятельно устранить допущенные нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня и в срок до 22:00 8 сентября предоставить сведения о письменно зафиксированном факте демонтажа незаконно сооруженных укреплений".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", – высказался террорист.

7 сентября журналист Юрий Бутусов заявил, что Пушилин испугался и не выполнил собственную угрозу атаковать ВСУ.