"У Зеленского есть указание": Пушилин набросился на Украину из-за отвода войск

В террористической "ДНР" обвинили Украину в том, что Объединенные силы якобы не собираются отводить войска на Донбассе.

Нелепое заявление выдал главарь "республики" Денис Пушилин. Его слова цитируют пропагандистские ресурсы.

"Нет никаких сомнений, что Зеленский имеет указание максимально нагнетать напряженность на Донбассе. Так что, говоря откровенно, вероятность того, что Украина в ближайшее время все же отведет свои войска, очень мала", – выдал Пушилин.

"В миротворческие заявления президента Украины никто не верит на Донбассе", – высказался террорист.

Пушилин набросился на Украину из-за отвода войск replyua.net

Главарь "ДНР" также добавил, что разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения "позволит Донбассу снизить до минимума количество смертей и ранений военнослужащих и мирных жителей, а также даст возможность приступить, наконец, к полноценному восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры и запуску предприятий в прифронтовых районах".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе.

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