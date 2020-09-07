Пушилин испугался и не выполнил угрозу атаковать ВСУ, – Бутусов

Главарь "ДНР" Денис Пушилин не выполнил собственную угрозу атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, 1-й армейский корпус ВС РФ "не пришел на войну" в район населенного пункта Шумы.

"Командование Операции Объединенных сил и комбат Вадим Сухаревский приготовились к встрече, но враг испугался последствий начала активных боевых действий и ответной реакции украинской армии", – отметил он.

По словам Бутусова, 503-й батальон морской пехоты ВСУ продолжает занимать все позиции на подступах к Горловке, которые противник требовал оставить. Морпехи сохраняют высокую боевую готовность.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Пушилин пригрозил уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения на Донбассе, которые те якобы передвинули.

"Официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы", – высказался террорист.