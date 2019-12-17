Уровнять в правах с Украиной: главари "Л/ДНР" выступили с наглым требованием

Главари террористических "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин выступили с требованием уровнять их права на международной арене с Украиной и начать прямые переговоры.

Соответствующие заявления они выдали на совместном брифинге во вторник, 17 декабря, сообщают ресурсы сепаратистов. По словам Пушилина, руководство Украины якобы должно начать диалог с "республиками".

"У Киева сейчас стоит выбор: или приступить к согласованию с нами всех вопросов возобновления мира в рамках Комплекса мер, или открыто признать свою неспособность выполнить свои обязательства. И в этом случае Украине придется ответить за срыв Минских переговоров", – забредил он.

Главари "Л/ДНР" выступили с наглым требованием

Пасечник в свою очередь заявил, что "мир не слышит" их позицию.

"Констатируем: при отсутствии прямых переговоров с представителями жителей "ДНР" и "ЛНР" прекращение войны невозможно. Это необходимо для того, чтобы напрямую договориться обо всех модальностях дальнейшего сосуществования "республик" и украинского государства", — сказал главарь "ЛНР".

"Призываю лидеров западных стран-гарантов Минских соглашений, Совет безопасности ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы оказать содействие в том, чтобы не только украинская сторона, но и мы были услышаны, чтобы и наша точка зрения была представлена на международной арене", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пасечник заявил, что вскоре "народный совет" псевдореспублики примет "закон о госгранице".

В конце ноября в "ДНР" установили новые границы "республики". Теперь она якобы ограничивается Донецкой областью. Соответствующее решение принял так называемый "парламент ДНР" и даже нарисовал мифическую "карту" новых территорий.

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