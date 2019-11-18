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18 ноября • обновлено в 11:10
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"Идем домой в Россию!" Главарь "ДНР" дерзко пригрозил Украине войной

2.4т
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Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что временно оккупированный Донбасс якобы окончательно решил "вернуться домой в Россию".

Более того, он нагло пригрозил Украине военными действиями для реализации "интеграции" в состав страны-агрессора, передает Telegram-канал оккупантов Inside Donetsk.

"Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. "Республика" планомерно движется к своей заветной цели. Защита граждан – первостепенная наша задача. А выбирать инструмент для ее решения – дипломатический или военный – мы будем в зависимости от сложившейся ситуации", – заявил террорист Пушилин.

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Примечательно, что столь дерзкими угрозами он решил ответить на нелепые фейки о том, что Украина якобы готовит депортацию и карательные меры в отношении абсолютно всего населения ОРДЛО.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемый "замминистра информации ДНР" Даниил Бессонов заявил, что Украины якобы больше никогда не будет на временно оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, он повторил пропагандистский штамп Пушилина о том, что "ДНР" якобы идет в Россию.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
ЧеПушила - значимая фигура мирового политического бомонда. Конечно же войдут в Пеньково-лыковую педерацию. ПМР, например - уже давно там. В составе.
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1
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Хо Хол
Хо Хол
обоз новое слово выучил - "якобы"
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3
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Как только будут созданы соответствующие условия (работа идёт), республики незамедлительно войдут в состав России.
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5
1
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Мельников Дмитрий, дурень думкою багатіє.
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