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9 декабря • обновлено в 11:49
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Пулеметы и ракеты: Украина усилила военную мощь в Азовском море

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В Военно-морских силах ВСУ создали новый дивизион надводных сил, который будет базироваться в Азовском море.

Пунктами нахождения нового дивизиона стали порты Бердянска и Мариуполя, сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко, передает "Интерфакс-Украина".

Также в Одессе был представлен очередной малый бронированный артиллерийский катер для ВМС "Костополь".

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"Уже в ближайшее время малый бронированный артиллерийский катер "Костополь" ждет ряд государственных испытаний, по результатам которых, он будет включен в состав Военно-морских сил ВС Украины, где украинский катер начнет свой боевой путь в деле защиты независимости и территориальной целостности государства", – говорится в сообщении.

По словам Воронченко, до формирования дивизиона надводные силы действовали в составе тактической группы "Тритон", которая была сформирована с переброской двух МБА, переходом в Азовское море поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец".

Катер "Костополь"

Катер "Костополь"

ВСУ

Также в тактическую группу должны были войти два МБАК "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

На данный момент в составе дивизиона находятся: поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500); морской буксир "Корец" (A830); МБАК "Лубны"; МБАК "Кременчуг". Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц.

Отмечается, что построенный по заказу Военно-морских сил МБАК класса "Гюрза-М" (проект 58155) "Костополь" предназначен для охраны и обороны портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиления охраны госграницы, участия в разноплановых операциях Госпогранслужбы в акватории Черноморско-Азовского бассейна.

Катер "Костополь"

Катер "Костополь"

ВСУ

Катер имеет водоизмещение 51,1т, крейсерскую скорость – 25 узлов, экипаж – 5 человек, дальность автономного плавания – 900 миль. В состав вооружения МБАК входят пушка, пулемет и ракетные комплексы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе прошла церемония включения в состав Военно-морских сил Украины двух американских патрульных катеров типа Island.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина Одесса
Теги
Военно-морские силы Украины Вооруженные силы Украины
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Бронетемкин Поносец
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не хвались идучи на рать, хвались идучи с рати
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Очень смешно
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