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2 февраля • обновлено в 06:40
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"Нажал на курок и стал другим человеком": пулеметчик ВСУ рассказал, как попал на Донбасс в 16 лет

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Пулеметчик Мирослав Олийнык, который попал на Донбасс в 16 лет, прошел бои в Песках, Опытном, Красногоровке, районе Донецкого аэропорта и на Светлодарской дуге.

Сейчас парню 21. Официально он подал документы на подписание контракта "до конца особого периода" в день своего 18-летия, как только это стало возможным по закону, и сразу стал командиром отделения на одной из важных передовых позиций. Об этом сообщается в материале "АрміяInform".

Мирослав Олийнык

Мирослав Олийнык

facebook.com/MinistryofDefence.UA

"Когда началась война, мне было 15 лет, заканчивал 9 класс. Проживал я в Павлограде, что на границе Днепропетровской и Донецкой области, мама – родом из Дебальцево. Я просто не мог усидеть за школьной партой и заполнял анкеты в разные добробаты. Конечно, все отказывали, хотя и возраст пытался скрыть...

В 2014-м мне удалось пройти "учебку" и оказаться в резервной группе. В свой первый боевой батальон, хотя и добровольческий, я попал в 16 лет. Там же, в Песках, было первое боевое крещение, когда мы стояли на прикрытии в лагере, а его начали штурмовать. После того, как впервые попал под обстрел и нажал на курок, стал совсем другим человеком", – рассказал он.

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По словам парня, в результате комбат узнал его реальный возраст и сразу же отправил воина домой. "Сказал: "Ты представляешь, что будет, если ты в свои 16 лет погибнешь?" – вспомнил Олийнык.

Он рассказал, что дома пробыл всего два дня. Парень вышел на командира другого добровольного подразделения и попросился к ним. Через несколько дней он снова был в Песках, с тех пор свой возраст он скрывал еще тщательнее.

Позже, подписав контракт, Мирослав стал старшим на ВОПе (взводном опорном пункте) на Светлодарской дуге, хотя и самым молодым по возрасту.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появились зрелищные видео с работой украинской артиллерии. На кадрах запечатлены сложные маневры танка, а также ведение огня из артиллерийской установки ВСУ.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Вооруженные силы Украины добровольцы Донбасс
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Пигин Макс
Пигин Макс
То, что он стал другим, верю. Но никак не человеком! Уже в 16 лет, эта мразь хотела убивать, грабить и насиловать.
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Юг Руси
Юг Руси
Ах ты маленький нацистик ... Живой, пока?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Малолетний конченый долб...б. Очень надеемся, что в ближайшее время тебя медленно понесут в лежачем положении, а усе твоё село станет на колени.
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