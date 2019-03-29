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"Пугали украинскими снайперами!" Террорист раскрыл правду о ликвидации известного главаря "ДНР"

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Известного главаря террористов "ДНР" Сергея Журикова с позывным "Ромашка" убили в туалете.

Об этом в интервью на Youtube-канале рассказал другой боевик "республики" Андрей Еременко с позывным "Ветер", отметив, что в смерти Журикова винили украинских снайперов.

"Тяжелее всего было в Славянске. Ибо там, как говорится, работали сами на себя и не знали откуда прилетит. Это началось после смерти "Ромашки". Потому что когда он погиб, нас уверяли, что отработал снайпер. А на самом деле его кто-то убил в туалете или курилке. После этого пошло полное недоверие. Вышли (из города. – Ред.) мы в конце июля 2014 года", – рассказал Еременко.

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Боевик Сергей Журиков с позывным "Ромашка" командовал террористами в первом бою АТО на Донбассе, когда 13 апреля 2014 года в Славянске в результате нападения на сотрудников СБУ погиб капитан "Альфы" Геннадий Биличенко.

Журиков также принял участие в нападении банды Игоря Гиркина на фотограмметрический центр ВСУ в Симферополе 18 марта 2014 года, в результате которого боевики устроили беспорядочную стрельбу, застрелили российского наемника Руслана Казакова и убили первого украинского военнослужащего – Сергея Кокурина.

СМИ сообщали, что Журиков мог быть сотрудником охранной структуры Киево-Печерской Лавры и являлся "внештатным пономарем Киево-Печерской Лавры". Убили боевика 2 мая 2014 года.

Сергей Журиков

Сергей Журиков

ATR

Андрей Еременко родился 15.04.1981 года в Крыму, внесен в базу "Миротворца". На сайте указано, что он – "изменник родины и боевик НВФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные вошли и закрепились в городской черте оккупированной террористами Горловки Донецкой области.

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