"Пугает Кремль": стало известно о новейшем оружии Украины

В ближайшее время поступят на вооружение в ВСУ поступит ряд ожидаемых новинок. В частности, новый ракетный проект, вертолет для всепогодного круглосуточного боя, зенитно-ракетный комплекс и радиолокационная станция.

Об этом в журнале "Новое Время" написал Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передает УНИАН.

Так, одной из важнейших разработок, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение в ВСУ, является ракетный проект "Нептун". В январе 2018-го стартовали госиспытания новой крылатой ракеты, способной поражать наземные и морские цели на дальности 300 км. А в перспективе – 500 км и более. Важно, что в этом проекте нет зависимости от иностранных комплектующих, все – отечественные.

По словам эксперта, "уже сегодня эта дозвуковая ракета пугает Кремль".

По словам Бадрака, сейчас на финишной прямой находятся испытания вертолета для всепогодного круглосуточного боя.

"Этот боевой вертолет, оснащенный высокоточными управляемыми ракетами и круглосуточной обзорно-прицельной системой с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами для ведения ночного боя, давняя мечта украинских военных", – сказано в материале.

Также автор напомнил о "новом поколении артиллерии" – реактивных системах залпового огня "Ольха".

Ожидается, что в 2018-м первые серийные реактивные системы поступят в ВСУ. Все комплектующие — украинские. Ракета уникальна: один залп – 12 высокоточных попаданий (точность до нескольких метров) в условном круге радиусом 1 км на дальности до 70 км. Такое оружие может стать первым шагом в создании асимметричного неядерного ракетного щита Украины.

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Кроме того на вооружение ВСУ должен поступить зенитный ракетный комплекс "Печора".

"Украина не производит зенитных ракетных комплексов (ЗРК), но научилась их модернизировать. Переход от ЗРК С-125 к ЗРК Печора – серьезный скачок украинских разработчиков. Печора уже существует и поставляется на экспорт, а о доработке проекта для ВСУ было объявлено в начале 2018-го. ЗРК будет поражать цели на дальности до 50 км, и для нее уже разработана активная головка самонаведения", – пояснил Бадрак.

Также эксперт упомянул радиолокационную станцию "Малахит", которая, по его словам, значительно усилит систему отечественной ПВО.

"Малахит" способен автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей, включая оснащенные технологиями снижения заметности боевых машин — Стелс. "Малахит" уже поставляется серийно и успешно справляется в зоне боевых действий", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт в сфере развития ВПК Украины Максим Глущенко рассказал о новых комплексах крылатых ракет для ВСУ.