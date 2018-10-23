Публичное унижение в школе Харькова: всплыл вопиющий нюанс о маме-обидчице

В харьковской школе №151 девочку Диану из 6-го класса публично унизила одна из матерей учащихся, которая по совместительству преподает в этом же заведении.

Об этом сообщили в группе "Батьки SOS" в Facebook. Отмечается, что обидчица таким образом "наказала" родителей девочки.

"Я знаю эту историю от подруги, у которой дочка учится в этом классе. Дело в том, что травлю организовала мама из родительской тройки, которая по совместительству и учитель в этой же школе. Это было "наказание" за то, что родители не сдают деньги в фонд школы", - написала Вероника Аспидова.

В учебном заведении OBOZREVATEL подтвердили, что одна из мам, которая присутствовала во время инцидента, действительно работает в школе по совместительству. Однако уточнить, она ли обидела девочку, отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама Дианы рассказала подробности травли. По ее словам, когда дочери отказали в кусочке торта из-за того, что они не сдают поборы на нужды школы, девочка разрыдалась и попросилась домой. В ответ одноклассники стали снимать ее на видео.