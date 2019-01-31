''Птичка залетела в цель!'' В сеть попало видео мощного уничтожения позиции ''ЛНР''

В сети опубликовали видео уничтожения позиций террористов в Луганской области.

Военная операция была проведена летом 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщил в Facebook украинский волонтер Юрий Мысягин.

На видео показано, как бойцы 53-й бригады уничтожают дот террористов, из которого ведут обстрелы по бойцам ВСУ. Украинские защитники применили оружие, назвав его "успокоительными птичками".

"Там пулеметный расчет у них. Как-то бы их утихомирить… Сейчас поможем. Мы волшебные слова знаем. И не с пустыми руками к вам приехали. Прихватили с собой успокоительные "птички", – сказано в сообщении.

"Прошло всего двадцать секунд после беседы, и птичка залетела прямо в цель", – добавил Мысягин, после того, как укрепление противника было уничтожено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения ООС на Донбассе террористы использовали запрещенное оружие, однако сами понесли потери.

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