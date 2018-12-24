Психолог назвал лучший способ для Украины договориться с Путиным

Договариваться с президентом России Владимиром Путиным мирными способами бесполезно. В этом случае миру и Украине нужно действовать только языком силы.

Об этом ObozTV рассказал психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. По его словам, Путин сам постоянно демонстрирует агрессию и постоянно доказывает, что способен действовать только силой.

"Суть агрессии проста: она неизменно пребывает в любом человеческом организме и любом обществе. Это естественная форма человеческого поведения. Когда мы говорим о власти, мы предполагаем, что власть достается не самому сильному, а самому агрессивному", – уточнил Ким.

Владимир Путин

"Благодаря агрессивному поведению, человек переходит с одной ступеньки на другую, более высокую, в системе общественных отношений. Умиротворять таких людей бессмысленно", – резюмировал психолог.

Ранее в эфире ObozTV эксперт-международник Ирина Верещук заявила, что Путина свергнет молодое поколение россиян. По её мнению, глава Кремля лишился монополии в вопросах права на информацию, что является ключевым вопросом для поддержания тоталитарного режима.

А российская оппозиционерка Ольга Курносова уверена, что ожидать падения рейтингов российского президента стоит уже весной 2019 года. По её мнению, причиной тому стала скандальная пенсионная реформа, проведенная в РФ.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.