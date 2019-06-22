"Педофилов — кастрировать!" Украинцы требуют остановить охоту на детей

После жестокого убийства 11-летней Даши Лукьяненко на Одесщине, в Украине активизировалась тема наказания для педофилов. Ведь, увы, трагедия с девочкой – далеко не единичный случай.

В Верховной Раде предлагают наконец-то принять закон о реестре сексуальных преступников, а украинцы призывают подписать петицию за химическую кастрацию. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Представился врачом и заманил на медосмотр

Дашу Лукьяненко искали шесть дней, прежде чем выяснилось, что 22-летний знакомый ее семьи Николай Тарасов убил девочку при попытке изнасиловать.

Пока украинцы скорбели из-за трагедии с Дашей, в Малиновском районе Одессы 64-летний пьяный продавец ларька надругался над 13-летней девочкой, которая пришла туда за покупками.

Даша с сестрой Instagram Даши Лукьяненко

Чуть раньше, в начале июня, в Херсонской области мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку своего знакомого, у которого жил. В Житомирской области в марте 59-летний житель общежития затащил к себе в комнату 7-летнюю девочку и тоже поиздевался над ней.

Буквально на днях под Запорожьем молодая мама 1997 года рождения сообщила, что ее 7-летнюю дочь изнасиловал молодой сожитель. Женщина находилась в больнице и узнала об этом только через два дня.

Николай Тарасов Facebook Лучшие люди Одессы

В мае в полицию Черниговской области стала поступать информация о том, что появился неизвестный, который цепляется к детям на улице и предлагает им пройти медосмотр. В среду, 19 июня, этот человек заманил 10-летнюю девочку в неработающую школу, представившись врачом. Заставил раздеться и рассматривал ее тело. Педофила задержали. Им оказался 51-летний житель Чернигова, который уже не раз был осужден за сексуальные преступления в отношении детей.

Этот ужасающий список можно еще долго продолжать.

Смотрите видео по теме:

Также в Украине все чаще полиция задерживает насильников, которые используют маленьких детей и даже младенцев для съемок порно, которое затем продают через интернет. Часто этим занимаются даже сами родители.

К примеру, на днях в Запорожье был задержан 23-летний мужчина, который насиловал свою 3-летнюю крестницу и все это снимал на камеру мобильного телефона, а затем продавал видео в сети.

В Ивановке, где жила Даша, 21 июня объявили траур

Требуют реестра и химической кастрации

На сайте Верховной Рады опубликована петиция – люди требуют принятия законопроекта №6607, который предполагает создание полузакрытого реестра людей, которые были осуждены за сексуальные преступления в отношении детей. Также – усиление ответственности за подобные преступления. И добровольную химическую кастрацию для тех, кто совершил особо тяжелые сексуальные преступления против детей. Этот документ уже окрестили "Законом Даши Лукьяненко".

Даша Instagram Даши Лукьяненко

Впрочем, законопроект о реестре педофилов уже давно находится в Раде. Сначала предполагалось, что реестры будут открытыми и доступными всем. Однако позже в проект внесли изменения, и теперь предлагают, чтобы данные были доступны только правоохранителям, Минюсту. По запросу от организаций, работающих с детьми, предлагают выдавать справки – замечен ли в сексуальных преступлениях человек, желающий устроиться на работу в детское учреждение.

Закрытым реестр предложили сделать, поскольку часто педофилами оказываются члены семьи. И в результате скрывать подобное преступление приходится уже всей родне, чтобы не было проблем у ребенка. Кроме этого, данными открытого реестра могут воспользоваться с целью шантажа.

Чем могут помочь реестры

В разных странах по-разному подходят к степени доступности таких баз данных. В США, например, такие реестры открыты, в них указана вся биография педофила, адрес и список преступлений. Также прилагается его фото.

Мало того, человек, который получил срок за педофилию, обязан всю жизнь предупреждать полицию о смене своего места жительства и работы. Такой закон в Америке приняли после того, как педофил-сосед изнасиловал и убил 7-летнюю Меган Канки. Закон даже назван ее именем.

Меган Канки была убита Джесси Тиммендекасом lehighvalleylive.com

В Польше открытыми являются данные о педофилах, которые совершили преступление в отношении детей до 15 лет. Там указаны их данные и размещены фото. А информация о преступниках, которые насиловали подростков от 15 до 18 лет, – скрыта, доступ к ней имеют полиция, судьи, прокуроры, руководство школ, садиков и детских лагерей. Подобные базы данных существуют в Канаде, Великобритании и Франции.

Правда, юристы сомневаются в эффективности подобного реестра в Украине.

"Правоохранители и так имеют возможность получить данные о людях, совершивших преступление на сексуальной почве. Вряд ли можно рассчитывать на то, что такой человек, увидев свои данные в реестре, перестанет совершать преступление. Потому что на самом деле его проблема – в голове, реестром эту болезнь не вылечить. И опять же, речь идет о распространении персональных данных, которыми могут воспользоваться и шантажисты. Думаю, что более эффективный способ – это принудительное лечение таких людей и усиление наказания", – заявил OBOZREVATEL адвокат Андрей Вареник.

"Педофилию вылечить невозможно"

Психиатр Анатолий Чуприков указывает, что педофилия – это психическое расстройство, которое неизлечимо. И предлагает применять только хирургическую кастрацию.

"Вы должны понять, что педофилию вылечить невозможно. И химическая кастрация тут не поможет. Потому что эта инъекция действует только определенное время, потом этот человек снова возвращается к своему состоянию. И снова его нужно выловить, получить его добровольное согласие на укол. Я поддерживаю опыт Чехии. Там применяют хирургическую кастрацию. Это единственный выход, у человека уже резко падает сексуальное влечение и он не опасен", – пояснил OBOZREVATEL Чуприков.

Как рассказывает психиатр, в Чехии действует закон, по которому людям, получившим срок за преступление на сексуальной почве, предлагают либо добровольно пройти процедуру хирургической кастрации, либо сидеть в тюрьме до конца жизни.

"Половина из них соглашается на эту процедуру, а другая половина продолжает отбывать срок", – говорит Чуприков.

Подобный закон действует и в Германии. В этих странах преступления на сексуальной почве регистрируются реже, чем, например, во Франции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram