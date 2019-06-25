"Псих" и Чмырь: в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР"

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы террористы "Л/ДНР" Виталий "Север" ("Псих") Замота и Александр Чмырь.

Об смерти первого сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, опубликовав фото предателя. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Замота Виталий Викторович "Север" (Славяногорск, 02.02.85). Погиб 23.06.19", – написал он.

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

О смерти боевика стало известно из его страниц в соцсетях. Так, убитый был родом из Донецкой области и среди террористов его называли "Психом" или "Севером".

Также выяснилось, что Замота в 2016 году был осужден Славянским горрайонным судом к 3 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 185 УК, однако приговор исполнен не был.

Второго ликвидированного боевика показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Бригада-200. 20.06.19. Чмырь Александр с г. Попасная", – поделился он.

Миротворец

Известно, что террорист был награжден медалью "ЛНР" и лишился в боях левой руки.

Миротворец

Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились снимки двух убитых террористов, которые воевали против Украины на Донбассе в составе батальона "Восток".

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