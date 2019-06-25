ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Псих" и Чмырь: в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР"

290Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе были ликвидированы террористы "Л/ДНР" Виталий "Север" ("Псих") Замота и Александр Чмырь.

Об смерти первого сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, опубликовав фото предателя. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Замота Виталий Викторович "Север" (Славяногорск, 02.02.85). Погиб 23.06.19", – написал он.

Новости
"Нех*й шастать!" Россия бросила на произвол безногого террориста на Донбассе
"Псих" и Чмырь: в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР"

Twitter Necro Mancer

"Псих" и Чмырь: в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР"

Twitter Necro Mancer

"Псих" и Чмырь: в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР"

Twitter Necro Mancer

"Псих" и Чмырь: в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР"

Twitter Necro Mancer

О смерти боевика стало известно из его страниц в соцсетях. Так, убитый был родом из Донецкой области и среди террористов его называли "Психом" или "Севером".

Также выяснилось, что Замота в 2016 году был осужден Славянским горрайонным судом к 3 годам лишения свободы по ч. 3 ст. 185 УК, однако приговор исполнен не был.

Второго ликвидированного боевика показал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Бригада-200. 20.06.19. Чмырь Александр с г. Попасная", – поделился он.

"Псих" и Чмырь: в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР"

Миротворец

Известно, что террорист был награжден медалью "ЛНР" и лишился в боях левой руки.

"Псих" и Чмырь: в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР"

Миротворец

"Псих" и Чмырь: в сети показали ликвидированных террористов "Л/ДНР"

Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились снимки двух убитых террористов, которые воевали против Украины на Донбассе в составе батальона "Восток".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel