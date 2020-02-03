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3 февраля • обновлено в 16:08
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Прятался 5 лет: бывший террорист "ДНР" сдался полиции Украины

1.6т
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Украинской полиции сдался пособник террористов "ДНР", который в 2014 году примкнул к оккупантам.

29-летний житель города Часов Яр пять лет скрывался от правоохранителей, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Бывший террорист признался, что подвергся пророссийской пропаганде и присоединился к террористам.

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"Новобранца боевики направили на блокпост, где он осуществлял проверку граждан. Через некоторое время после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, поэтому бросил противозаконную деятельность и начал вести скрытый образ жизни", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сейчас проверяют показания экс-боевика, чтобы установить, не совершал ли он тяжких преступлений против мирного населения.

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2015 года, когда начала действовать программа Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" на сторону Киева перешли 383 террориста "Л/ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Национальная полиция Украины
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Настало время офигительных х*хлятских сказок.
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