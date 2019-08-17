Прятали труп? Появилась неожиданная версия пожара в "Токио Стар" в Одессе

Среди основных версий пожара в одесской гостинице "Токио Стар" полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех на брифинге в Одессе. По его словам, у следствия пока три версии, передает "Громадське ТБ".

"Первая версия - инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, вторая - нарушение правил пожарной безопасности, третья - неосторожное использование огня постояльцами отеля", – отметил Бех.

Отель "Токио Стар" после пожара "Думская"

По его словам, сейчас правоохранители больше склоняются ко второй версии. Он добавил, что, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар, скорее всего, началась со щитовой в прачечной.

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцем одесского отеля "Токио Стар", при пожаре в котором заживо сгорели восемь человек, является Вадим Черный со скандальной репутацией.

После пожара его сфотографировали возле отеля. Мужчина спокойно сидел на лавке.

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