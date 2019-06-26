Прятал в холодильнике: выяснились шокирующие детали убийства Даши Лукьяненко

Убийца 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов мог некоторое время прятать труп девочки в холодильнике.
Такую версию событий озвучили жители села Ивановка Одесской области, где произошла трагедия, пишут "Факты".
По их словам, когда кинологи с собаками приходили в дом Тарасова, то ничего не смогли найти. Кроме того, некоторые предполагают, что родители вероятного убийцы могли знать о преступлении.
Подозреваемый Николай Тарасов и убитая Даша Лукьяненко
Коллаж
"Я верила матери Николая и поддерживала ее, когда она говорила, что сына пытаются оболгать. Она еще мне сказала: "Если он убил, то куда бы спрятал труп?"– а я отвечаю: "Как куда?! В морозилку". Ведь рядом с жилым домом Тарасовых есть склад для товара... Тогда тетя Маша замолчала, а после паузы сказала: "Ой, у нас не работают морозилки, только холодильник", – рассказала жительница Ивановки Ольга.
Она добавила, что семья подозреваемого работает на местном рынке и в тот день получала мясо.
"Мне подумалось, не мог ли он сначала спрятать тело девочки в холодильник? А потом сам или с помощью родителей выбросил его в канализацию? Может, поэтому оно сохранилось?" – говорит женщина.
Когда тело девочки нашли, как рассказывают местные жители, отец подозреваемого спокойно торговал в своей лавке на местном рынке и жаловался на полицейских – якобы во время обысков они "буквально разгромили дом и нанесли сумасшедший ущерб".
Фото с похорон девочки
Факты
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарина Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась домой.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня было найдено тело Дарины. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа.
Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.
В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.
21 июня прошли похороны 11-летней Дарины.
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