Прятал в холодильнике: выяснились шокирующие детали убийства Даши Лукьяненко

Убийца 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов мог некоторое время прятать труп девочки в холодильнике.

Такую версию событий озвучили жители села Ивановка Одесской области, где произошла трагедия, пишут "Факты".

По их словам, когда кинологи с собаками приходили в дом Тарасова, то ничего не смогли найти. Кроме того, некоторые предполагают, что родители вероятного убийцы могли знать о преступлении.

Подозреваемый Николай Тарасов и убитая Даша Лукьяненко Коллаж

"Я верила матери Николая и поддерживала ее, когда она говорила, что сына пытаются оболгать. Она еще мне сказала: "Если он убил, то куда бы спрятал труп?"– а я отвечаю: "Как куда?! В морозилку". Ведь рядом с жилым домом Тарасовых есть склад для товара... Тогда тетя Маша замолчала, а после паузы сказала: "Ой, у нас не работают морозилки, только холодильник", – рассказала жительница Ивановки Ольга.

Она добавила, что семья подозреваемого работает на местном рынке и в тот день получала мясо.

"Мне подумалось, не мог ли он сначала спрятать тело девочки в холодильник? А потом сам или с помощью родителей выбросил его в канализацию? Может, поэтому оно сохранилось?" – говорит женщина.

Когда тело девочки нашли, как рассказывают местные жители, отец подозреваемого спокойно торговал в своей лавке на местном рынке и жаловался на полицейских – якобы во время обысков они "буквально разгромили дом и нанесли сумасшедший ущерб".

Фото с похорон девочки Факты

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