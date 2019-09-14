Прятал по ящикам: в кабинете главы правления "Черкассыгаз" нашли крупную сумму денег

В ОАО "Черкассыгаз" были проведены обыски на основании постановлений следственного судьи Печерского районного суда Киева.

Как сообщается в группе "Наши Черкассы" на странице в Facebook, в ходе них изъяты денежные средства в служебном кабинете в ящике рабочего стола главы правления предприятия Сергея Буяна.

"Средства на общую сумму 7000 США и 463 191 грн, которые упакованы в черный полиэтиленовый пакет с надписью BMW, опечатаны и скреплены печатью Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и подписью следователя", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сейфе в служебном кабинете председателя правления изъяты денежные средства на общую сумму 22 460 США и 345 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР неожиданно пришло с обысками в "Укроборонпром".

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