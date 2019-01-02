Прятал молоток в трусах: всплыли подробности кровавой расправы в Виннице

В Виннице подозреваемый в убийстве собственной семьи мужчина замотал в трусы молоток, которым наносил ранения, а потом выбросил его в центре города.

Как сообщили собственные источники OBOZREVATEL, он сам вызвал полицию на место преступления, но пытался доказать, что виновником является другой неизвестный человек.

"Подозреваемый, по внешним признакам, не имеет психологический отклонений и кажется адекватным. После убийства он позвонил в скорую, извинился за обращение, и только потом сказал, что в квартире несколько мертвых", — рассказал анонимный собеседник.

Место убийства Национальная полиция

Он также уточнил, что после звонка правоохранителям подозреваемый несколько часов гулял по городу с замотанным в трусы орудием убийства. Известно также, что за жизнь четвертой погибшей, трехлетней девочки, медики боролись несколько часов.

Убийство в Виннице Национальная полиция

"Если бы он не бросил ее посреди мертвых тел и не сбежал, ребенка можно бы было спасти", — предположил источник.

Как писал OBOZREVATEL, зверское убийство двух женщин и двух детей произошло 31 декабря. Винничанин сообщил медикам, что нашел мертвыми свою бывшую жену, мать и сына. Всех их забили молотком.

Также в квартире находилась трехлетняя девочка, ее с тяжелыми травмами головы госпитализировали. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти ребенка.

Якобы обнаруживший тела мужчина ушел, однако позже правоохранители задержали его. 1 января задержанному объявили о подозрении.

Следствие также выяснило, что у подозреваемого была семья на стороне. Правоохранители не исключают, что этот факт мог стать мотивом для убийства.