Прямо в цель: офицер ВСУ показал меткий удар по террористам на Донбассе

Украинские военные на Донбассе опять уничтожили БМП противника в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы.

Победные кадры с мощными выстрелами показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в сети. "Боевая группа К-2 из состава 54-й Отдельной механизированной бригады постоянно проводит мероприятия по утилизации избыточной российской "гуманитарки" и ихтамнетив", – прокомментировал он.

По его информации, ответным огнем были ликвидированы два оккупанта.

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – призвал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, девятерых оккупантов уничтожили, еще восьмерых – ранили.

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