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Прямо в цель: офицер ВСУ показал меткий удар по террористам на Донбассе

1.7тЧитать материал на украинском

Украинские военные на Донбассе опять уничтожили БМП противника в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы.

Победные кадры с мощными выстрелами показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в сети. "Боевая группа К-2 из состава 54-й Отдельной механизированной бригады постоянно проводит мероприятия по утилизации избыточной российской "гуманитарки" и ихтамнетив", – прокомментировал он.

По его информации, ответным огнем были ликвидированы два оккупанта.

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Прямо в цель: офицер ВСУ показал меткий удар по террористам на Донбассе

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – призвал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, девятерых оккупантов уничтожили, еще восьмерых – ранили.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Дививсь дививсь ніхуя не побачив обіцянного в назві…﻿ Анатолий Штирлиц Анатолий Штирлиц 1 час назад Зліва на відео стоїть замаскована БМП...пару снарядів лягло в окопи, потім один пряме влучання﻿ 6
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, замаскована БМП.!!!!???????? Это ответ Штирлица на коммент!!!!!)))))))) Да он- ИДИОТ!!!!!!!))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель ..ты вначале сам просматривай фуфло а потом уж придумывай заголовки...К этому видео..можно было б такой заголовок...Любовники приехали потрахаться в лесок...но забавные ВСУшники решили их попугать
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andrei andrei
andrei andrei
А ведь, правда, какая то белая легковушка... Какая то петарда, взорвавшаяся в 30 метрах от него, не причинившая никакооо урона😁 Хохлы, вас действительно держат за баранов. Впрочем, СУХС!
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