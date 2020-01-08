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8 января • обновлено в 16:32
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Прямая война против Украины: эксперт рассказал о последствиях крушения Boeing

7.4т
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Если информация о сбитом самолете Boeing 737 подтвердится, то это означает акт прямой военной агрессии против Украины.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал руководитель “Центра исследования Африки” Александр Мишин. По его словам, таким образом, сторона, сбившая самолет, де-факто совершила акт войны.

"Не хочется верить в версию о рукотворном происхождении катастрофы. Впрочем, если будет обнаружено, что атаку совершили с ПЗРК, и самолет таки сбили, то это акт войны против Украины. Но это могут быть не только иранцы, а любой другой. То есть, если самолет сбили, то это прямой акт войны против Украины, поскольку самолет летел под ее флагом", – подчеркнул специалист.

Место сбитого самолета

Место сбитого самолета

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Ранее же сообщалось, что украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.

  • На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди жертв – 11 украинцев. В сети уже опубликовали их имена.

  • Оперативный штаб по расследованию катастрофы возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, срочно прервал визит в Оман. Он вылетел в Киев.

  • Нынешняя авиакатастрофа с украинским самолетом – крупнейшая за всю историю независимой Украины. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Тег
война
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Комментарии
37
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
На очереди ядерные реакторы с бодяжными ТВЭЛами. И никому до этого дела нет.
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2
1
Эйр Джейн
Эйр Джейн
Особенно насмешил текст, что зелень прервало свой визит в Оман. Да не визит, а чередной отпуск, уже кажется 8-й по счету.
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3
1
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"означает акт прямой военной агрессии против Украины." Интересно, Украина объявит АТО США?
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4
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