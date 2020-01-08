Прямая война против Украины: эксперт рассказал о последствиях крушения Boeing

Если информация о сбитом самолете Boeing 737 подтвердится, то это означает акт прямой военной агрессии против Украины.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал руководитель “Центра исследования Африки” Александр Мишин. По его словам, таким образом, сторона, сбившая самолет, де-факто совершила акт войны.

"Не хочется верить в версию о рукотворном происхождении катастрофы. Впрочем, если будет обнаружено, что атаку совершили с ПЗРК, и самолет таки сбили, то это акт войны против Украины. Но это могут быть не только иранцы, а любой другой. То есть, если самолет сбили, то это прямой акт войны против Украины, поскольку самолет летел под ее флагом", – подчеркнул специалист.

Место сбитого самолета

Ранее же сообщалось, что украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.

На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди жертв – 11 украинцев. В сети уже опубликовали их имена.

Оперативный штаб по расследованию катастрофы возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, срочно прервал визит в Оман. Он вылетел в Киев.

Нынешняя авиакатастрофа с украинским самолетом – крупнейшая за всю историю независимой Украины. В последний раз авария такого масштаба произошла 17 декабря 1997 года. Тогда под Салониками погибли все 66 пассажиров и 8 членов экипажа украинского самолета.

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