Прозрачная коррупция: как родственники Нефедова зарабатывают на контрабанде

"Реформаторская" репутация в Facebook отнюдь не всегда говорит о честности и профессиональности человека. В Украине, к сожалению, достаточно часто надежды тысяч людей рушатся в один миг, когда добравшись до власти, новые чиновники продолжают старые схемы.

Аналогичная ситуация происходит и с нынешним главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым, ранее известным как создатель тендерной системы ProZorro.

Забегая вперед. Если допустить, что Нефедов не знал, что его родственники нелегально возят в "евробляхах" тонны брендовой одежды, то как он может бороться с крупными схемами, если не в состоянии приструнить даже свою родню?

В своем расследовании, опубликованной на платформе telegra.ph, журналист Евгений Плинский публикует графическую схему связей в этой истории.

ЧТО СТРЯСЛОСЬ?

10 октября примерно в час ночи в пункт пропуска "Краковец", со стороны Польши, заехало два автовоза, на которых суммарно было около пятнадцати автомобилей европейской и американской регистрации. "Евробляхи"

Автомобили ввозила компания "МОТОЛАЙК" ЕДРПОУ 38696418 и со слов водителей автовозов, никаких товаров, подлежащих декларированию, кроме самих авто, они не перевозили.

Инспектор таможни Андрей Овчинников после проведения осмотра автомобилей в салонах и багажниках обнаружил целый клад.

В каждой авто, прямо на сидениях и в багажниках были мешки, забитые новой одеждой европейских брендов и пищевыми добавками американского производства.

На основании этого осмотра 12 октября были составлены протоколы о нарушении таможенных правил.

Согласно протоколов в автомобилях незаконно перевозилось:

1) 1958 упаковок витаминов и пищевых добавок производства Puritan's Pride общим весом 270 кг.

Рыночная стоимость не менее 700 тысяч грн.

2) 2158 единиц товара итальянской брендовой одежды TERRANOVA и prettylittlething весом 472 кг.

3) 508 единиц итальянской брендовой одежды TERRANOVA и prettylittlething весом 140 кг.

В общей сложности было выявлено около тонны нелегально ввозимого товара, конечная стоимость которого явно превышает пару миллионов гривен.

Все страницы протоколов по ссылке.

ЧТО ТАКОЕ "МОТОЛАЙК" И ЧЬИХ ОН БУДЕТ.

Импортером б/у авто и собственно перевозчиком в них "товарной контрабанды" является ПП "Мотолайк" ЕДРПОУ 38696418.

Ежемесячно эта компания ввозит в Украину 150 -180 б/у автомобилей из ЕС и США. Она достаточно крупный импортер авто, ну а в них, как оказалось, перевозит тонны незадекларированных товаров.

В общей сложности, при таком к-ве авто, за месяц они перевозят в них от одной до двух полных фур нелегальных грузов. Очень прибыльная тема.

"Мотолайк" - компания системная, и в этой схеме не случайная. Хотя и является всего лишь "прокладкой".

Официально владеет "Мотолайком" некто Оксана Тхир. Правда, по фото она не очень похожа на любителя битых авто.

Очевидно, что компания на ней только числится. Но чья же она тогда и кто за ней стоит?

По совпадению во Львове есть человек с такой же фамилией - Любомир Тхир. Он достаточно известен в кругах ГФС.

Любомир Иванович - экс начальник отдела оперативного управления ГУ ГФС Львовской области, а ныне владелец трех охранных компаний: ТОВ "Львівська варта", ТОВ "Охоронний альянс "Сворд" и ТОВ "Дедуктивна компанія "Мока".

Совладелицей его охранного бизнеса является его же супруга Марьяна Тхир, которая до осени 2018 так же работала в ГУ ДФС Львовской области на должности оперативного сотрудника. Семья фискалов оперативников. Так бывает.

Кстати, мои коллеги "НАШІ ГРОШІ" делали расследование о том, где Тхир взял миллионы гривен на открытие своих охранных фирм.

Какой именно родственной связью с Любомиром Тхиром повязана владелица "Мотолайка" Оксана Тхир пока не известно, но то, что Любомир Иванович к "Мотолайку" имеет прямое отношение – факт. И это очень важно в нашем расследовании.

Запомним его фамилию и идем дальше. Если ввести в гугл номер телефона ПП "МОТОЛАЙК" +38(067)192-38-59 то поисковик приведет нас не только к ней, но и выдаст страничку другой компании ТОВ "Любе авто" и ее сайт. Информацию уже подчищают, но скрины не горят, а кэш гугла тем более.)

А это значит, что если на одном номере телефона ведут деятельность две компании, то у них скорее всего один бенефициар.

ТАЙНЫЙ БЕНЕФИЦИАР "МОТОЛАЙКА" И "ЛЮБЕ АВТО".

"Любе авто" вполне легально занимается импортом, продажей и растаможкой авто из ЕС и США хвастаясь лидирующей позицией в стране с объемом продаж около 200 авто/мес. Компания серьезная.

Ее директор и владелец Дулик Андрей Богданович в прошлом сотрудник оперативного управления ГУ ДФС Львовской области по вопросам криминальных правонарушений на таможне, а ныне мега успешный продавец "евроблях".

Любомир Тхир и Андрей Дулик работали вместе в оперативном отделе ГФС.

Именно Любомир Тхир и втянул Андрея Дулика в "бизнес" по продаже авто "Любе авто" в роли зицпредседателя Фунта с маленькой долей от бизнеса.

Бенефициаром же всей схемы бизнеса по ввозу авто, продажи и основное - перевозки в них контрабанды, является главный на сегодня смотрящий за обналом по всей Львовской области Василий Костюк.

Именно Костюк инвестировал деньги и в "Мотолайк", и в "Любе Авто" под прикрытием "фунта" Дулика через Любомира Тхира.

Именно через Костюка последние годы проходят главные потоки по скруткам НДС, обналу и работа всех Львовских конвертационных центров.

Костюк – главный теневой налоговик Львовской области.

У него десятки теневых бизнесов и мутных компаний, а Любомир Тхир в бизнесе-империи Костюка – главный человек по безопасности, которой он занимается через три своих охранных компании: ТОВ "Львівська варта", ТОВ "Охоронний альянс "Сворд" и ТОВ "Дедуктивна компанія "Мока".

За деньги и в интересах Костюка Тхир эти охранные фирмы и открывал.

Это и будет ответом на загадку, которую пытались разгадать мои коллеги из "НАШІ ГРОШІ" о том, откуда у Тхира миллионы на охранные фирмы. От Костюка.

Благодаря достаточно близким отношениям он вхож к новому Главе Налоговой Сергею Верланову и подсказывает ему "правильные" и "нужные" решения как по распоряжениям, так и по кадрам.

Как выяснилось недавно, именно Костюк лоббировал назначение из Львова в Киев скандального Ореста Витыка. Назначение, которого после моих публикаций Верланов приостановил.

Если не читали, вот ссылка.

А ПРИЧЕМ ТУТ НЕФЕДОВ И ЕГО РОДСТВЕННИКИ?

А дело в том, что супруга зицбенфициара "Любе Авто" и куратора работы "Мотолайк" Андрея Дулика – Юлия Калмыкова – родная сестра жены Максима Нефедова.

Дулик и Нефедов – свояки, которые достаточно близко общаются, в том числе и в вопросе работы бизнеса "Любе Авто", которому Нефедов оказывает посильную поддержку.

Сегодня, как один из крупнейших импортеров и продавцов "евроблях" в Украине, "Любе Авто" строит рядом со стадионом "Львов Арена" свой собственный АвтоХаб, который должен стать чуть не главной площадкой по растаможке "евроблях".

Но в Украине открыть АвтоХаб без "поддержки" таможни – нереально. Построить ты можешь что угодно, но чтобы таможня открыла там свой пост - надо постараться.

Именно поэтому Дулик и обратился к Нефедову за помощью и получил ее.

МОЖЕТ НЕФЕДОВ ПРО СХЕМУ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ?

Нефедов близко общается не только со свояком Дуликом, но и с Главой налоговой Верлановым. Они даже бегают вместе.

Мог ли Нефедов не знать о том, кто такой Василий Костюк и кем он является для Верланова? Навряд ли.

Мог ли Нефедов не знать, что именно в интересах Костюка работает свояк Дулик и "его" компания "Любе Авто"?

Не мог. Как и то, что под прикрытием ввоза авто возят дорогостоящие товары.

То, что "МОТОЛАЙК" и "ЛЮБЕ АВТО" - это одна компания и что это бизнес конвертатора Костюка на Львовской таможне и налоговой знают все. Уточнял специально.

И все на таможенных постах знают, что заглядывать в салоны и багажники перевозимых "МОТОЛАЙКОМ" авто для "ЛЮБЕ АВТО" не стоит.

Поэтому, когда "МОТОЛАЙК" возит по 150-180 авто в месяц, их тихо пропускают, деловито отворачиваясь.

Нефедов 100% в курсе этой схемы и все в курсе что он в курсе.

А ПОЧЕМУ ТОГДА 10 ОКТЯБРЯ ЗАДЕРЖАЛИ ДВА АВТОВОЗА "МОТОЛАЙКА"?

Когда силовики появились на пункте пропуска "Краковец", то таможенники растерялись. По чью душу, по какую схему они прибыли никто не понимал. Предположили, что именно по "МОТОЛАЙКУ", так как все знали, что тема их авто "мутная".

Поэтому на свой страх и риск на таможне было решено два этих автовоза "хлопнуть" на упреждение, что и было поручено инспектору Андрею Овчинникову.

Нефедову о задержании груза свояка Дулика доложили сразу, но решение было принято гениальное. Затаиться и скандал пересидеть.

И.о. Начальника Львовской таможни Сафонов даже ушел в отпуск.) Думаю что это совпадение.)

Когда 15 октября, в 11.38 я написал анонс этого расследования в ТГ, началось движение.

Спустя ровно час в 12.50 Максим Нефедов выдал пост о том, что 10 числа на Краковце задержали автовозы с товарной контрабандой.

Сомнения в искренности Главы таможни выразил даже экс-начальник Львовской таможни Левко Прокипчук, тонко потролив Нефедова:

Ну в общем ситуация выглядит абсурдной.

Глава таможни Нефедов после случайного удара таможни по контрабандной схеме главного конвертатора области Костюка, которую обслуживает его родственник, сперва затаился, потом пытался перехватить инициативу, а теперь просто включает "дурака", делая вид, что даже не знает кто и что там вез.

И ЧТО ДАЛЬШЕ?

Что будет с грузом и машинами мне не столь важно. Скорее всего, каким-то решением суда все вернут "правильным" людям. Важно другое.

Ситуация вокруг этой схемы и реакция на нее Главы таможни очень показательна в разрезе реального желания и возможности Нефедова что-то менять на таможне и с чем-то бороться.

Первый же реальный замес с участием приближенных к нему людей и сильных игроков контрабандного мира показал его лицо и, простите, отсутствие "яиц".

Одними Ай-Ти аудитами и отсиживанием в кабинетах схемы не побороть. Нужно выходить "на улицу" и вести кулачный бой против схемщиков, которые будут тебе противостоять. А готов ли он к этому?

С приближением 100 дней его работы Главой таможни можно смело ответить. Нет.

Как ни крути, а после этого случая вопрос целесообразности нахождения Нефедова на посту Главы таможни стоит обсудить. На самом высоком уровне.

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