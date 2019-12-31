"Провожает год свиньи достойно": в Крыму приключилось новое ЧП

В оккупированном Россией Крыму в канун Нового года отключили водоснабжение и электричество.

Как сообщает в Twitter блогер "Крымский бандеровец", ЧП произошло в пгт Заозерное около Евпатории.

"Крым "провожает год свиньи достойно", – отмечено в сообщении.

В сети был опубликован скриншот с форума, где крымчане жаловались, что у них пропал свет и вода перед самым Новым годом.

"Какое может быть праздничное настроение, когда со вчерашнего вечера нет воды", "За линией нет электричества. Администрация и РЭС телефон не поднимают. Отличная подготовка при свечах", – писали в сети.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в захваченном Россией украинском Крыму произошло новое ЧП. Море у берегов Керчи затянуло пленкой из нефтепродуктов.

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