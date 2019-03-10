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Провокация Нацкорпуса в Черкассах: у Порошенко назвали виновников

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В партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией Национального корпуса 9 марта в Черкассах из-за коррупционного скандала в оборонке Украины стоят российские реваншисты и беглые олигархи.

Предполагаемых виновников назвали в пресс-службе БПП. Отмечается, что протест во время выступления президента Украины Петра Порошенко – очередная попытка окунуть Украину в хаос.

"За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов", – сказано в заявлении.

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Нацкорпус в Черкассах

Нацкорпус в Черкассах

ТСН

Провокация Нацкорпуса в Черкассах: у Порошенко назвали виновников

Інформатор

В БПП также заверили, что цель "российской машины пропаганды" – свержение демократической проевропейской власти.

"Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности", – призвали в заявлении.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
УкраинаЧеркассы
Теги
протестНацкорпус
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Dontsov Sergey
Dontsov Sergey
Видимо факт того, что нынешняя власть затеребонькала уже всех, включая "заокеанских друзей" в голову не приходит? Тем больнее будет прозрение.
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Инокенти Гаврила
Инокенти Гаврила
Ну вот,"родила"власть долбаебов Белецкого со своей бандой пунктов,теперь плоды и собирайте!
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Инокенти Гаврила
Инокенти Гаврила
*кугутов"
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