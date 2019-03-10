Провокация Нацкорпуса в Черкассах: у Порошенко назвали виновников

В партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией Национального корпуса 9 марта в Черкассах из-за коррупционного скандала в оборонке Украины стоят российские реваншисты и беглые олигархи.
Предполагаемых виновников назвали в пресс-службе БПП. Отмечается, что протест во время выступления президента Украины Петра Порошенко – очередная попытка окунуть Украину в хаос.
"За подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы. Все время от начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов", – сказано в заявлении.
Нацкорпус в Черкассах
ТСН
Інформатор
В БПП также заверили, что цель "российской машины пропаганды" – свержение демократической проевропейской власти.
"Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности", – призвали в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Он также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
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