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Провокация Кремля? Появились новые данные о "химическом оружии" Украины в Сирии

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Химическое оружие с якобы украинской маркировкой, которое обнаружили в Сирии, может быть очередной попыткой Кремля связать Украину с ИГИЛ.

Детальный осмотр фотографий показал, что не только надпись "Ukraine", а и сами контейнеры не являются подлинными и были изготовлены в кустарных условиях, говорится в отчете военно-политического обозревателя Александра Коваленко для проекта "Информационного сопротивления".

Он подчеркнул, что Россия неоднократно пыталась связать Украину с террористами, чтобы тем самым отвлечь внимание Запада от собственного пособничества.

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"Украинское" химоружие в Сирии

"Украинское" химоружие в Сирии

sprotyv.info

"Однако все эти попытки тщетны и не находят поддержки на Западе, где регулярно публикуются отчеты, констатирующие неизменное количественное лидерство “российских легионеров” в составе ИГИЛ", – сообщил Коваленко.

До сирийских контейнеров Россия также заявляла о якобы подготовке химической атаки ВСУ на Донбассе, однако в фейк никто не поверил. Однако у новой провокации, по мнению военного обозревателя, намного больше шансов подействовать.

"А потому совершенно не удивлюсь, если странные контейнер после очередной атаки по гражданскому населению или солдатам Асада, которых их “лидеру” не жалко, будут представлены как доказательство не в пользу Украины", – подытожил Коваленко.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 в сирийском городе Алеппо произошла химическая атака с применением хлора, в результате чего пострадали минимум 107 человек, среди которых были дети.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Сибаритов Виктор
Сибаритов Виктор
А ватоголовые так стараются.. таак стараются дерьма подсобрать да бросить, что сами прям и затряли в его тоннаже ))))) Даже если и украинский химикат, вы же не докажите по одной простой причине - вам никто не поверит, потому, что на вас клеймо истинных пи@дунов и весь мир это знает ))))) Участь ваша сегодня от соплей утираться
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А мы тут не причем, а мы тут не причем, Совсем не понимаем, не знаем, шо по чём))))))))
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