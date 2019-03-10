|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Провокации в Черкассах: одиозный мэр резко вступился за Нацкорпус

2.8тЧитать материал на украинском

Одиозный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко попытался оправдать столкновения Нацкорпуса и полицейских во время протестных акций 9 марта.

Чиновник прокомментировал события в Черкассах и Киеве на своей странице в Facebook. Он указал на то, что активисты устроили митинги в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

"Кто бы ни приезжал на встречу с черкасчанами из кандидатов в президенты — Тимошенко, Зеленский, Порошенко — незачем бегать от людей. Так, они бы поставили неудобные вопросы, но чего бояться? Народа?" — написал мэр.

Новости
Нацкорпус и протесты: как Украину расшатывают перед выборами

Столкновения в Киеве

Столкновения в Киеве

pravda.com.ua

"История с хищением армии вообще ужасная. По моему мнению, президент должен жестко реагировать на такие вопиющие факты и объяснять обществу ситуацию, а не бегать от неудобных вопросов", — продолжил он.

Бондаренко высказал мнение о том, что "правоохранители ведут себя неадекватно". "Чувствуется, что кто-то сверху "дал команду", — заявил он.

Новости
Провокации в Черкассах: задержан глава "Нацкорпуса"

Как утверждает украинский мэр, из-за этого полицейские "спешат и чуть ли не всем отделением проводят обыски в квартирах людей".

Он также подчеркнул, что депутаты городского совета и исполнительный комитет не оставят ситуацию без соответствующей реакции.

Пострадавший правоохранитель в Черкассах

Пострадавший правоохранитель в Черкассах

Анатолий Бондаренко

Анатолий Бондаренко

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
28
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ну звичайно ж. Йулін мер топить за кремлівський нацкорпус. Що тут дивного? Адже працюють на одного хазяїна. В кремлі зрозуміли, що Йулін рейтинг близький до нуля. Тому і вирішили просто зірвати вибори, використовуючи російськомовних "націоналістов" Бєліцкого (це його справжнє прізвище).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги