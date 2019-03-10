Провокации в Черкассах: одиозный мэр резко вступился за Нацкорпус

Одиозный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко попытался оправдать столкновения Нацкорпуса и полицейских во время протестных акций 9 марта.
Чиновник прокомментировал события в Черкассах и Киеве на своей странице в Facebook. Он указал на то, что активисты устроили митинги в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.
"Кто бы ни приезжал на встречу с черкасчанами из кандидатов в президенты — Тимошенко, Зеленский, Порошенко — незачем бегать от людей. Так, они бы поставили неудобные вопросы, но чего бояться? Народа?" — написал мэр.
Столкновения в Киеве
pravda.com.ua
"История с хищением армии вообще ужасная. По моему мнению, президент должен жестко реагировать на такие вопиющие факты и объяснять обществу ситуацию, а не бегать от неудобных вопросов", — продолжил он.
Бондаренко высказал мнение о том, что "правоохранители ведут себя неадекватно". "Чувствуется, что кто-то сверху "дал команду", — заявил он.
Как утверждает украинский мэр, из-за этого полицейские "спешат и чуть ли не всем отделением проводят обыски в квартирах людей".
Он также подчеркнул, что депутаты городского совета и исполнительный комитет не оставят ситуацию без соответствующей реакции.
Пострадавший правоохранитель в Черкассах
Анатолий Бондаренко
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Он также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
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