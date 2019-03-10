Провокации в Черкассах: одиозный мэр резко вступился за Нацкорпус

Одиозный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко попытался оправдать столкновения Нацкорпуса и полицейских во время протестных акций 9 марта.

Чиновник прокомментировал события в Черкассах и Киеве на своей странице в Facebook. Он указал на то, что активисты устроили митинги в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

"Кто бы ни приезжал на встречу с черкасчанами из кандидатов в президенты — Тимошенко, Зеленский, Порошенко — незачем бегать от людей. Так, они бы поставили неудобные вопросы, но чего бояться? Народа?" — написал мэр.

Столкновения в Киеве pravda.com.ua

"История с хищением армии вообще ужасная. По моему мнению, президент должен жестко реагировать на такие вопиющие факты и объяснять обществу ситуацию, а не бегать от неудобных вопросов", — продолжил он.

Бондаренко высказал мнение о том, что "правоохранители ведут себя неадекватно". "Чувствуется, что кто-то сверху "дал команду", — заявил он.

Как утверждает украинский мэр, из-за этого полицейские "спешат и чуть ли не всем отделением проводят обыски в квартирах людей".

Он также подчеркнул, что депутаты городского совета и исполнительный комитет не оставят ситуацию без соответствующей реакции.

Пострадавший правоохранитель в Черкассах

Анатолий Бондаренко Facebook

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