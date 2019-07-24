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"Провез на капоте сотню метров": топ-фискал устроил смертельное ДТП на Закарпатье

3.1т Читать материал на украинском

В Закарпатской области один из руководителей региональной Государственной фискальной службы устроил смертельную аварию.

Делом уже занялось Государственное бюро расследований. OBOZREVATEL узнавал подробности.

ДТП произошло вечером 23 июля на трассе возле села Ракошино (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Внедорожник Volkswagen Touareg, которым управлял чиновник, насмерть сбил 22-летнего Юрия Дидо – работника службы ремонта автодорог. Молодой человек – житель с. Страбичово Мукачевского района. У него осталась мать и две сестры, одной из которых 14 лет.

Разбитый внедорожник, которым управлял чиновник ГФС

Разбитый внедорожник, которым управлял чиновник ГФС

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Обстоятельства происшествия пока не разглашают ни полиция, ни ГБР. По данным ГУНП в Закарпатской области, на момент ДТП водитель был трезв. После аварии он был доставлен в реанимацию.

По данным журналиста Виталия Глаголы, автомобилем управлял Александр Гопа – первый заместитель начальника главного управления ГФС Закарпатья. Он отметил, что мужчина также получил травмы, при этом из авто вышел сам.

"Удар был очень сильный и скорость превышена 100%. Это по словам полицейских, которые были на месте", – добавил он.

По данным журналиста, авто управлял первый замначальника ГУ ГФС Закарпатья Александр Гопа

По данным журналиста, авто управлял первый замначальника ГУ ГФС Закарпатья Александр Гопа

В декларации Александра Гопы указан автомобиль Volkswagen Touareg

В декларации Александра Гопы указан автомобиль Volkswagen Touareg

Электронные декларации

О том, что водитель несся на высокой скорости, говорят и очевидцы ДТП. "96 метров провез погибшего на капоте, скорость, говорят, 200 была", – написал в Facebook Александр Боднар.

"Провез на капоте сотню метров": топ-фискал устроил смертельное ДТП на Закарпатье

Другая очевидец ДТП Инна Конар написала, что на момент проведения ремонтных работ на участке не было регулировщиков, а соответствующие знаки о работах были плохо видны из-за машин.

"Работник дорожной службы (который погиб – Авт.) показывал, именно показывал, а не регулировал, когда какой стороне ехать. Не знаю, как там можно было гнать. Огромная пробка в обе стороны. Машины ползли в прямом смысле", – отметила она.

"Провез на капоте сотню метров": топ-фискал устроил смертельное ДТП на Закарпатье

Что стало причиной ДТП скоро узнаем. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

ДТП произошло на трассе возле с. Ракошино Мукачевского р-на Закарпатья

ДТП произошло на трассе возле с. Ракошино Мукачевского р-на Закарпатья

Google. Maps

Место происшествия

Место происшествия

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Криминал Война на дорогах
Место
Украина Ужгород
Теги
ДТП авто криминал Государственное Бюро Расследований Государственная фискальная служба Украины
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Сало Уронили
Сало Уронили
авто за 100$.та нормальные зарплаты у одного из руководителей региональной Государственной фискальной службы.
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