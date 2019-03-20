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"Проведут солдаты НАТО": Цимбалюк рассказал, как Россию заставят вернуть Крым

4.5тЧитать материал на украинском

Россия может стать жертвой своих же махинаций и потерять оккупированный Крым после того, как войска НАТО проведут на нем новый референдум о возврате в состав Украины.

Более того, на тот момент полноправным членом Альянса может быть и наша страна, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К таким выводам его подтолкнуло стремление жителей Севастополя провести новый референдум из-за недовольства качеством жизни после оккупации Россией. Это произошло всего спустя пять лет с начала аннексии. Однако российские "власти" цинично заявили, что это якобы запрещено законом, умолчав о том, что этот закон они сами нарушили в 2014 году.

НАТО

НАТО

Новости
"Благодарят за "референдум" и просят денег": Цимбалюк ярко прошелся по жизни Крыма под Россией

"Отказывают им в референдуме и объясняют почему: самой практики проведения региональных референдумов в России нет. Нет такой практики? Подождите, и в Украине такой практики нет! И оккупационные "власти" провели такой "референдум". То есть, возможно, это намек на то, что повторный референдум в Крыму будет. Его будут проводить солдаты НАТО. Возможно, военнослужащие украинской армии и солдаты НАТО — это будут одни и те же люди", — говорит Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк предупредил, что если Крым решит самостоятельно провести повторный референдум для возвращения в состав Украины, его жителей будут ждать облавы российских силовиков.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
НАТО
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Как они все мечтают покомандовать НАТО)
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de lik
de lik
Видимо проведут мощные и резкие солдаты Эстонии и Латвии, и херойски скакуны с майдана!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
что у него в голове творится
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