Провалили детектор лжи: появились новые детали в деле о хищениях в оборонке Украины

Националное антикоррупционное бюро Украины во время служебного расследования из-за дела о многомиллионных хищениях в украинской армии всячески пыталось оправдать себя.
Журналисты Bihus.info обнародовали очередной выпуск "Наших денег" с новыми разоблачениями. Так, выяснилось, что в НАБУ якобы проверили фигурантов дела на полиграфе: в частности, детектива Дмитрия Литвиненко, заместителя директора Гизо Углаву и руководителя детективов Андрея Калужинського.
Однако, результаты, как говорится в сюжете, были неоднозначными. Литвиненко и Калужинський прошли проверку "плохо", а к Углаве очередь вообще не дошла.
НАБУ
"112"
"Сдержанность, что может свидетельствовать о сокрытии информации (прим. о Калужинськом и Литвиненко). Его опрос (прим. Углави) был прекращен из-за того, что полиграф не мог показать данные, в связи с усталостью или плохим психологическим состоянием", – рассказала член Дисциплинарной комиссии НАБУ Татьяна Козаченко и добавила, что других попыток проверить последнего не было.
В результате руководитель Антикоррупционного бюро согласился лишь с выговорами Андрею Калужинскому и Дмитрию Литвиненко, а Гизо Углава получил лишь замечание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей из России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
В финальной части расследования журналисты сообщили, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома".
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