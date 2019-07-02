Провалили детектор лжи: появились новые детали в деле о хищениях в оборонке Украины

Националное антикоррупционное бюро Украины во время служебного расследования из-за дела о многомиллионных хищениях в украинской армии всячески пыталось оправдать себя.

Журналисты Bihus.info обнародовали очередной выпуск "Наших денег" с новыми разоблачениями. Так, выяснилось, что в НАБУ якобы проверили фигурантов дела на полиграфе: в частности, детектива Дмитрия Литвиненко, заместителя директора Гизо Углаву и руководителя детективов Андрея Калужинського.

Однако, результаты, как говорится в сюжете, были неоднозначными. Литвиненко и Калужинський прошли проверку "плохо", а к Углаве очередь вообще не дошла.

НАБУ "112"

"Сдержанность, что может свидетельствовать о сокрытии информации (прим. о Калужинськом и Литвиненко). Его опрос (прим. Углави) был прекращен из-за того, что полиграф не мог показать данные, в связи с усталостью или плохим психологическим состоянием", – рассказала член Дисциплинарной комиссии НАБУ Татьяна Козаченко и добавила, что других попыток проверить последнего не было.

В результате руководитель Антикоррупционного бюро согласился лишь с выговорами Андрею Калужинскому и Дмитрию Литвиненко, а Гизо Углава получил лишь замечание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!