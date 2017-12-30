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Провал "русского мира": журналист дал обнадеживающий прогноз по Донбассу на 2018 год

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Россия при удобном случае будет готова покинуть территорию Донбасса, поскольку осознала провал авантюры "русского мира" и "Новороссии".

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Ситуация на Донбассе будет производной от внутриполитического развития в России. Российская политическая элита в целом осознала провал авантюры "русского мира" и "Новороссии". Эти слова уже не употребляются", - сказал он.

При этом политолог добавил, что идеальный и желаемый сценарий для России - "обмен Донбасса на Крым".

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"И если их откровенно спросить, они сказали бы, что мечтают обменять Донбасс на Крым. То есть если им зафиксируют, даже не юридически, а хотя бы де-факто, признание Крыма, то они готовы будут убраться с Донбасса", - считает Пионтковский.

"Но дело в том, что на это уже никто не пойдет. Ни Украина, разумеется, ни Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты", - уверен он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Пионтковский заявил, что Запад победил Путина, которому "не хватит безумия" решиться на новый акт агрессии по отношению к Украине.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеАннексия Крыма
Персона
Андрей Пионтковский
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости ДонбассаНовости ЛНР
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