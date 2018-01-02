Главным провалом в оккупированном Крыму в 2018 году является итог работы круизного морского лайнера "Князь Владимир".

Он был пущен из Сочи на украденный полуостров по инициативе российского президента Владимира Путина, пишет "Крым. Реалии".

Отмечается, что у судна начались проблемы уже с первого тестового рейса. Неутешительными оказались и итоги четырехмесячной навигации.

Услугами "Князя Владимира" воспользовались всего чуть более пяти тысяч пассажиров. Средняя загрузка судна во время его рейсов составляла 50%. То есть маршрут оказался убыточным, несмотря на относительно дешевые билеты, стоимость которых покрывалась бюджетными дотациями.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский журналист Константин Ремчуков заявил, что Путин был готов начать ядерную войну со странами Запада в момент начала аннексии украинского полуострова Крым.