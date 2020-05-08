Против Венедиктовой открыли дело по иску Стерненко: генпрокурор отреагировала

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) о возможном конфликте интересов в деле о внесении ею недостоверных данных в декларацию.

В видеообращении вечером в пятницу, 8 мая, Венедиктова прокомментировала открытие НАБУ дела против нее по заявлению активиста Сергея Стерненко.

"Заявитель по делу – лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", – рассказала Венедиктова.

Венедиктова и Стерненко

"Генеральный прокурор ничем не отличается от других украинцев. Однако должен проявлять высокий уровень ответственности. Поэтому мои действия были и сейчас есть исключительно в рамках закона", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Ирина Венедиктова забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро. Однако Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

Недавно журналисты также обвинили Венедиктову в том, что она не указала в декларации квартиру в Киеве стоимостью примерно в 500 тысяч долларов.

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