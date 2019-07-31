Против Порошенко не открывали уголовных дел: адвокат обнародовал разоблачение

Против пятого президента Петр Порошенко не открыто ни одного уголовного дела и он не является подозреваемым ни в одном из 11 производств, о которых заявлял глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

Такое заявление сделал юрист Игорь Головань. "Как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника? А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого и даже в одном производстве, не то что в 11", – написал он в своем блоге на "УП".

Петр Порошенко "УП"

По словам Голованя, адвокатам Порошенко сейчас известно о том, что он является свидетелем в двух производствах.

"Вряд ли кто-то может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля. Кроме директора ГБР, конечно. Тот может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемом учреждении и разобраться, кто же там организовывает утечки информации", – утверждает Головань.

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