Против Порошенко не открывали уголовных дел: адвокат обнародовал разоблачение

Против пятого президента Петр Порошенко не открыто ни одного уголовного дела и он не является подозреваемым ни в одном из 11 производств, о которых заявлял глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.
Такое заявление сделал юрист Игорь Головань. "Как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника? А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого и даже в одном производстве, не то что в 11", – написал он в своем блоге на "УП".
Петр Порошенко
"УП"
По словам Голованя, адвокатам Порошенко сейчас известно о том, что он является свидетелем в двух производствах.
"Вряд ли кто-то может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля. Кроме директора ГБР, конечно. Тот может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемом учреждении и разобраться, кто же там организовывает утечки информации", – утверждает Головань.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что Труба нарушает закон и узурпирует власть.
Управляющий партнер Адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань предположил, что ГБР рассекречивает свои тайны посторонним людям, а также, что бюро используется в интересах страны-арессора России и ее агентов.
Позже партия "ЕС" требовала от директора Трубы прекратить политические преследования.
Впоследствии Труба признался в "сливе" информации из ГБР.
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