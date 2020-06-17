Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей "Оппозиционной платформы – за жизнь" 10 марта 2020 года.

Как передает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ из Офиса, решение было принято после постановления Печерского районного суда, который удовлетворил жалобу нардепа Соломии Бобровской (фракция "Голос").

Прокуроров обязали внесли сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Речь идет о статье 111 УК Украины (государственная измена), которая предусматривает наказание от 12 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Путин и Медведчук в Кремле

Как писал OBOZREVATEL, 10 марта нардепы от ОПЗЖ обсуждали в Москве создание парламентского "нормандского формата" для переговоров по Донбассу. При этом лидер партии Виктор Медведчук провел также встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Нардепы 11 марта также присутствовали на пленарном заседании Госдумы РФ. В Верховной Раде отметили, что командировку для ОПЗЖ не оформляли, поэтому поездка была их личной инициативой, нардепы не были уполномочены вести переговоры от имени Украины.

Это уже не первый визит Медведчука в Кремль. В марте 2019 года он вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко ездил на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером.