Против иностранцев, воевавших на Донбассе за РФ, открыли уголовные дела

Офис генерального прокурора начал уголовные производства по факту участия граждан Киргизии, Бразилии, Боснии и Герцеговины в войне на Донбассе на стороне "Л/ДНР".

Как сказано на сайте Офиса генпрокурора, в составе незаконных вооруженных формирований России с 2014 года воевали не менее трех граждан Киргизии, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Бразилии.

"Иностранные наемники "служили" в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот" и частной военной компании "Вагнер", – отмечается в сообщении.

В соответствии со ст. 47 дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее боец полка Кадырова проговорился, что воевал против Украины.