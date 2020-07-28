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Против иностранцев, воевавших на Донбассе за РФ, открыли уголовные дела

Кирилл Лютый
Расследования
1,2 т.
Против иностранцев, воевавших на Донбассе за РФ, открыли уголовные дела

Офис генерального прокурора начал уголовные производства по факту участия граждан Киргизии, Бразилии, Боснии и Герцеговины в войне на Донбассе на стороне "Л/ДНР".

Как сказано на сайте Офиса генпрокурора, в составе незаконных вооруженных формирований России с 2014 года воевали не менее трех граждан Киргизии, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Бразилии.

"Иностранные наемники "служили" в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот" и частной военной компании "Вагнер", – отмечается в сообщении.

В соответствии со ст. 47 дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее боец полка Кадырова проговорился, что воевал против Украины.

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