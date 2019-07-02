Против детективов НАБУ открыли уголовное производство: в чем дело

Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении детективов НАБУ, участвовавших в задержании генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды в рамках дела об обмене квартир с Нацгвардией.

Детективов подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 371 УК Украины (заведомо незаконные задержания, привод, домашний арест или содержание под стражей). Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, сообщает пресс-служба компании "УкрБуд".

Санкция по данной статье предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение права занимать свои должности сроком до пяти лет.

Как известно, Майбороду задержали утром 14 мая в его доме в рамках расследования злоупотреблений тогдашнего командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова при обмене квартир для военнослужащих.

Однако уже 16 мая Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание Майбороды и освободил его из-под стражи. А 17 мая Соломенский суд Киева отказал в аресте Майбороды, сославшись на то, что НАБУ не смогло доказать убытки по делу с квартирами Нацгвардии.

Суд назначил Майбороде залог в размере 2 млн грн. Решение об этой мере пресечения обжалуется стороной защиты.

НАБУ Інформатор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР, САП и ГПУ пожаловались на НАБУ, обвинив бюро в бездеятельности относительно расследования дела о хищениях в "Укроборонпроме".

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