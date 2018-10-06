Против агрессора, похожего на Россию: Украина примет участие в крупнейших учениях НАТО

Вооруженные силы Украины будут участвовать в крупнейших в истории НАТО стратегическо-военных учениях Trident Juncture 2018.

По данным пресс-службы Министерства обороны Украины, мероприятие с участием 45-тысячного межвидового контингента войск стартует 25 октября на севере Норвегии.

"Кроме 29 стран Альянса, в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии. Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания в норвежских фюльке Тремсо и Финмарк", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Минобороны

По сценарию, многонациональная коалиция НАТО проведет масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступит выдуманная страна "Муринус", по очертаниям которой угадывается Россия.

Пресс-служба Минобороны

"С сентября 5 украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции, они прошли этапы теоретической подготовки и оперативное слаживание и отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Великобритания готовит переброску 800 военных на норвежскую базу, чтобы защитить Арктику от российской угрозы.