Протеже Трубы слил ответы на тесты для следователей ГБР: скандальная запись

В сети появилась запись скандального разговора экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы и его "правой руки" Игоря Щербины, который погорел на взятке. В нем они обсуждают предоставление ответов на тесты кандидатам на должности следователей органа.

Фрагмент беседы Трубы со Щербиной опубликовали на Telegram-канале "Трубу прорвало". В частности, речь идет о троих привилегированных участниках конкурса, которые должны заранее узнать правильные ответы экзаменационных заданий. Запись датирована 1 июля 2019 года.

Роман Труба "5 канал"

Ниже приводим полный текст диалога.

Щербина: Тогда не буду вас задерживать, Роман Михайлович. Быстренько основные вопросы пробежимся. Первый вопрос, самый важный, конкурсы же начались. Можешь мне сделать сейчас ответы на вопросы? Очень ограниченное количество. Двум-трем.

Труба: Что началось?

Щербина: Конкурсы на следователей.

Труба: Так они уже давно начались.

Щербина: Ну, у меня там некоторые люди на 5-6 число есть. У меня есть, бл*дь, три человека. Ты всех знаешь. Ты лично обещал Анатолию Николаевичу Ильину, второй – это племянник Горбатюка и третий – это сын СБУшника. Вот меня три человека интересуют.

Труба: Угу.

Щербина: И мне надо быстрее эти ответы.

Труба: Так завтра или сегодня?

Щербина: Там на 5 число экзамен.

Труба: Так, пойдет флешку сейчас возьмет, и сразу организуем.

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