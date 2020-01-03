Протеже Трубы слил ответы на тесты для следователей ГБР: скандальная запись

В сети появилась запись скандального разговора экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы и его "правой руки" Игоря Щербины, который погорел на взятке. В нем они обсуждают предоставление ответов на тесты кандидатам на должности следователей органа.
Фрагмент беседы Трубы со Щербиной опубликовали на Telegram-канале "Трубу прорвало". В частности, речь идет о троих привилегированных участниках конкурса, которые должны заранее узнать правильные ответы экзаменационных заданий. Запись датирована 1 июля 2019 года.
Роман Труба
"5 канал"
Ниже приводим полный текст диалога.
Щербина: Тогда не буду вас задерживать, Роман Михайлович. Быстренько основные вопросы пробежимся. Первый вопрос, самый важный, конкурсы же начались. Можешь мне сделать сейчас ответы на вопросы? Очень ограниченное количество. Двум-трем.
Труба: Что началось?
Щербина: Конкурсы на следователей.
Труба: Так они уже давно начались.
Щербина: Ну, у меня там некоторые люди на 5-6 число есть. У меня есть, бл*дь, три человека. Ты всех знаешь. Ты лично обещал Анатолию Николаевичу Ильину, второй – это племянник Горбатюка и третий – это сын СБУшника. Вот меня три человека интересуют.
Труба: Угу.
Щербина: И мне надо быстрее эти ответы.
Труба: Так завтра или сегодня?
Щербина: Там на 5 число экзамен.
Труба: Так, пойдет флешку сейчас возьмет, и сразу организуем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 декабря детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.
На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске Бюро.
Труба ответил на обвинения и заявил, что они якобы имеют определенные неточности и одновременно дискредитируют репутацию возглавляемого им ведомства.
Также 3 декабря монобольшинство Верховной Рады Украины проголосовало за перезагрузку ГБР. Оно отправило в отставку Трубу и всех его заместителей.
24 декабря Зеленский подписал закон, предусматривающий увольнение директора ГБР Романа Трубы.
Временным главой ведомства была назначена народный депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова.
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