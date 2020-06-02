Протесты в Америке: мародерство, правильные акценты и немного украинских реалий

Серж Марко Расследования 11:36, 2.06.2020 Обновлено: 11:36, 2.06.2020

Попробую сказать своё мнение про протесты в Америке и на фоне этого - мародерства и грабежи, и немного про наши реалии.

Про первопричину протестов не буду углубляться, вы её и так знаете. Копы по беспределу задушили темнокожего, у которого были проблемы с сердцем, наступив ему на шею. Впрочем это не единственный случай применения немотивированной жестокости к темнокожим.

И это прискорбно.

На фоне этого вспыхнули протесты, полицейские машины жгли, участки пылали, копы не могли во время массовых протестов выполнять свои функции и города захлестнули ограбления и мародерства.

Естественно, притчей во всех устах стала жестокость копов к темнокожим и темнокожие мародеры. Но. Давайте правильно расставлять акценты.

Копы в Америке действительно жестче реагируют на вероятных преступников и жестче проводят задержания. Это нормально для страны, где разрешено ношение скрытого оружия, более либеральное оружейное законодательство и да, где постоянно убивают полицейских. Убийство полицейских даже при всех мерах предосторожности - это нередкое явление. Потому полиция вас будет задерживать максимально жестко.

Да, у полиции предвзятое отношение к темнокожим. Собственно потому что вероятность того, что грабитель или мародер перед вами будет темнокожим - гораздо выше, чем вероятность того, что белый пойдет в банды или барыжить на улицы наркотой со стволом под футболкой. Неблагополучные слои населения Америки в своем большинстве – цветные. И поп-культура чернокожих нехило так пропагандирует сопротивление полиции и отстрел их как показатель крутости. И да, у полиции к темнокожим предвзятое отношение, при этом обоснованное. Они их задерживают чаще и стреляют по ним чаще во время задержания. Эта проблема не возникла сегодня. Один из первых ганста-хитов группы N.W.A., которому почти полсотни лет, "Fuck Tha Police", рассказывает именно о противостоянии полиции и темнокожих.

При этом темнокожие не раз убивали полициейских в отместку. Таких случаев в Америке хватает. После убийства Мартина Лютера Кинга лозунг "Сила Черных" и партия "Черных пантер" (да, комикс и фильм как бы намекает) подливали масла в огонь.

При этом, это совершенно не значит, что все черные - мародеры и грабители из уличных банд.

Но когда начинаются такие беспорядки - часто именно мародеры и грабители выходят на улицу и чувствуют себя там в общей толпе безнаказанными. Но их нельзя ассоциировать со всем движением протеста.

Вот, к примеру, аккаунт Robert J Sutherlandа. Который, если вы пролиснете его фейсбук, искренне возмущен действиями полиции при убийстве темнокожего.

Он же параллельно участвует в охранных рейдах по своему городу и призывает защищать от банд антифа население близлежащих населенных пунктов.

И о чудо - антифа, узнав что американские граждане готовы с оружием защищать свои дома, почему-то туда не явились.

В то же время есть видео, как грабители, в основном цветные, избивают безоружных и инвалидов, что пытаются противостоять им в ограблении жилья. В общем, предвзятость полицейских сейчас тоже демонстрирует основу неприязни...

Но грабители есть везде. И если вы думаете, что у нас по-другому - то боюсь вас разочаровать.

У нас цыгане грабят на вокзале абсолютно безнаказанно, и дай им волю и сними ограничения – и будут вас грабить и избивать без зазрения совести.

У нас хватает алко-наркоманских элементов, которые группами вас в случае уличного беспредела будут забивать в углу дубинами или курочить вашу машину. Майдан был полем, на котором было слишком много интелигенции, которой мародерство было чуждо. Но сделайте бунт более низменным по своей сути - и вы сильно удивитесь.

Потому могу вам сказать одно - я более чем уверен, что если в Украине будут такие смутные времена, то заведения которые точно не будут грабить - это будет Pizza Veterano, а так же заведения, где хватило денег нанять людей с оружием для охраны. Где люди для обеспечения порядка будут консолидироваться и координироваться так, чтоб банды понимали, что туда нехрен и соваться. И вместо того, чтоб спорить о том, как там в Америке, лучше взять их опыт на вооружение и купить себе ствол. Это не панацея, и, возможно, оружие вас и не защитит... но если вы им умеете обращаться и оно у вас есть дома, шансов выжить у вас все равно будет побольше.

Потому – будь как Роберт. Имей дома оружие. Порицай полицейских за произвол. Будь готов защищать свою общину.

Наф сказал. Аминь.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Разумков анонсировал языковой закон, который устроит всех украинцев

Отстраненному после стрельбы в Броварах полицейскому чиновнику дали новую должность

Главный фигурант дела об убийстве Шеремета заявил о провокациях в СИЗО

"Я с детства мечтала стать певицей" - Ирина Федишин

"Вакцину от COVID-19 сделает Билл Гейтс, чтобы чипировать людей!" Митрополит УПЦ МП оконфузился со странным заявлением